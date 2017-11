Martinsumzug in Pinzberg

Die Kindertagesstätte Pinzberg lädt am Montag, 13. November, um 17 Uhr zum St.-Martins-Umzug ein. Der Zug startet am Kindergarten-Parkplatz. Wie jedes Jahr werden die Kinder mit ihren Laternen durchs Dorf ziehen und auch ein Martinsspiel ist zu sehen. Über Zuschauer am Straßenrand würden sich die Kinder freuen. Im Anschluss lädt der Elternbeirat zu einem gemütlichen Beisammensein bei Wienerle, Glühwein und Kinderpunsch (bitte Tassen mitbringen) ein. Zum Verkauf stehen auch selbst gebackene Plätzchen. red