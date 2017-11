Martinsritt am Samstag in Forchheim

Am Samstag, 11. November, um 17 Uhr lädt die Pfarrei St. Martin in Forchheim zum Martinsritt ein. Vom Paradeplatz zum Rathausplatz wird St. Martin reiten, um dort die legendäre Mantelteilung zu spielen. Alle Kinder sind eingeladen, den Zug mit ihren Laternen zu begleiten. Nach der Mantelteilung werden die Brezen gesegnet und an die Kinder ausgeteilt. Im Anschluss daran findet um 18 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Martin in Forchheim ein Gottesdienst zum Patronatsfest statt. Die organisatorische Ausrichtung des Martinsrittes liegt wieder in den Händen der Kolpingsfamilie. red