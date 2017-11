Martinsfeier mit Umzug

Mit einem Martinsumzug und einer Martinsfeier begeht die Filialgemeinde Förtschendorf am 11. November den Festtag des heiligen Martin. Dazu treffen sich die Kinder mit ihren Eltern um 17 Uhr am Ehrenmal. Nach dem Umzug findet in der Kirche die Martinsfeier mit Segnung der Kinder und der Martinsbrezeln statt. wj