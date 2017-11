Martinsbasar in der Waldorfschule

Die Freie Waldorfschule in den Mainauen in Haßfurt lädt für den Samstag, 18. November, ab 11 Uhr zum Martinsbasar ein. In den Gebäuden am Ziegelbrunn finden vielfältige Aktivitäten statt, die sich die Schüler der einzelnen Klassen für die Gäste ausgedacht haben, wie Kinder-Yoga, Schiffchenbau, Lebkuchenverzieren und Kerzenziehen. Der Basarkreis und der Waldorfkindergarten Haßfurt bieten Selbstgebasteltes zum Kauf an und im Imkerraum können Produkte aus dem Gartenbau erworben werden. An Ständen der Schule erhalten die Besucher Informationen über die Arbeit der Schule und die Waldorfpädagogik. Bildnerische Arbeiten aus dem Kunstunterricht und musikalische Darbietungen von Schülern umrahmen den Martinsbasar, der um 16 Uhr in der Schulaula endet. Neu ist heuer der Mainauentaler, der am Eingang erworben werden kann, und somit einen bargeldlosen Verkehr ermöglicht, wie die Waldorfschule in Haßfurt weiterhin mitteilte. red