Martinimarkt Neustadt a.d. Aisch

Auch dieses Jahr leuchten am Sonntag nach dem Martinstag wieder die Augen, wenn der beliebte Martinimarkt die Straßen von 10 bis 17 Uhr mit bunten Lichtern und Buden füllt. Aber nicht nur das Markttreiben rund um die Bahnhofsstraße verspricht Unterhaltung, denn die Geschäfte laden zusätzlich zum verkaufsoffenen Sonntag: Von 12.30 bis 17.30 Uhr haben Besucher die Möglichkeit, nach Herzenslust durch die Läden zu bummeln. Die passende Gelegenheit, um entspannt Einkäufe zu erledigen, für die unter der Woche keine Zeit war - ob für die Lieben oder um sich selbst etwas Gutes zu tun. Oder um bereits das ein oder andere Weihnachtsgeschenk zu erstehen.



Für jeden etwas dabei

Das Angebot lässt keine Wünsche offen: Ein kuscheliger Mantel? Oder lieber gefütterte Schuhe, gar ein dekorierter Adventskranz? Von Werkzeug über Nachtwäsche, Spielzeug und Haushaltswaren bis hin zu herbstlichen und winterlichen Gestecken und Dekorationsartikeln - hier schlägt das Herz eines jeden Shoppingliebhabers höher.

Kein Wunder also, dass der Martinimarkt die Bewohner der Kreisstadt und Gäste aus der Ferne gleichermaßen anzieht. Ob Regen oder Sonnenschein, rund 5000 Besucher kommen jährlich zu dem bunten Spektakel in Neustadt zusammen. Mit der Zeit hat sich der Martinimarkt als beliebter Treffpunkt für Jung und Alt etabliert - denn am schönsten ist die Vorfreude auf die kalte Jahreszeit, wenn sie geteilt wird und das heiße Getränk in geselliger Runde genießt.



Da wird's warm ums Herz

Wenn das heitere Markttreiben beginnt und die Stadt auch in der dunklen Jahreszeit hell leuchtet, dann heißt es: schlechte Winterlaune adieu! Passend zu den winterlichen Temperaturen finden sich zwischen den Ständen und Buden auch Glühweinstände und andere Leckereien. Also allerhand, um es sich an den kommenden kalten Tagen so richtig gemütlich zu machen.

Laura Krug