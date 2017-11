Martini-Markt am Donnerstag

Auf dem Rathausplatz, dem Füllbacher Hof, dem Klieglplatz, in der Spitalgasse und im Rathausinnenhof findet am Donnerstag, 9. November, der Martini-Markt statt. Aus diesem Grunde sind in diesem Bereich Verkehrsbeschränkungen angeordnet. Um Beachtung wird gebeten. sek