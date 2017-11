Es klingelt an der Tür. Draußen steht ein Mann mit Rucksack. Er kommt ohne Anmeldung. Er hat Hunger, er ist müde - und benötigt nur zwei Meter Platz, wie er betont. Ich gebe ihm etwas Warmes zu essen und ein Quartier im Gemeindehaus. Sicher kommt so eine Situation bei Ihnen nicht so oft vor, wie an der Tür eines Pfarrhauses, an der oft Menschen klingeln. Sie bitten um Unterstützung in einer Notlage. "Christus spricht: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern und Schwestern, das habt ihr mir getan" (Matthäus 25,40). Hier wird unterschieden zwischen denjenigen, die Hungernden zu essen und Durstigen zu trinken geben, Fremde beherbergen, Kranke und Gefangene besuchen und Nackte bekleiden, von denjenigen, die es nicht tun. Gott hat keine anderen Hände als unsere, und die Liebe zu Gott zeigt sich im Tun an unseren Nächsten, so könnte man es in unsere Zeit übersetzen.

Heute ist Martinstag oder das "Fest des heiligen Martin". In vielen Kindergärten oder Kirchengemeinden wird die Legende vom Martin erzählt oder spielerisch gestaltet. Der heilige Martin war der dritte Bischof von Tours. Er hat einem armen, frierenden Bettler, den er traf, einfach die Hälfte seines Mantels abgegeben. Heute vielleicht keine große Tat, ein Kleidungsstück zu verschenken, von denen es in den Schränken viel zu viele gibt. Damals hat es Leben gerettet.

Auch heute gibt es lebensbedrohliche Situationen, in denen schnelle, ganz praktische Hilfe gefordert ist.

Denken Sie an die vielen Naturkatastrophen, in denen Menschen oft von einer Sekunde zur anderen alles verlieren. Es berührt mich sehr, dass viele Menschen oft spontan helfen und mit ihrer Solidarität und praktischen Hilfe das tun, was der Heilige Martin uns einmal vorgemacht hat.



Beate Stark ist Pfarrerin in Scherneck und Dekanatsjugendpfarrerin.