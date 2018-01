Martin Zeil forderte in Coburg einen "Befreiungsschlag bei der Bürokratie"

Die FDP sieht sich nach der Bundestagswahl am 24. September schon mit einer "großen Fraktion" wieder im deutschen Bundestag vertreten. Optimismus verbreiteten der frühere bayerische Wirtschaftsminister aus den Reihen der FDP, Martin Zeil, und Alexander Arnold. Arnold tritt am 24. September als Direktkandidat der FDP für den Wahlkreis Coburg/Kronach an. Rund zwei Dutzend FDPler waren am Mittwochabend ins "Münchner Hofbräu" gekommen und hatten aufgrund der aktuellen Sanierungsarbeiten dort die absolute und unangefochtene Mehrheit.

Für den Coburger FDP-Vorsitzenden Ulrich Herbert ist es höchste Zeit, "den Stillstand der großen Koalition" zu beenden. Daher sei es das Ziel, mit einer möglichst großen Fraktion wieder im Bundestag vertreten zu sein. Dort sieht sich auch Alexander Arnold, der die FDP als ordnende Hand im Bundestag sieht. Die "GroKo" habe ein Chaos in den vergangenen vier Jahren angerichtet. Altbekannte Forderungen der FPD vertrat der junge Mann aus Weitramsdorf: Verwaltungsvorschriften müssten abgebaut, freies Unternehmertum gestärkt und eine langfristige Bildungspolitik stattfinden. "Bei der Bildung darf Politik nicht in Legislaturperiode denken."

Dass der Einzug der FDP in den Bundestag "zum Greifen nahe ist", sah auch Martin Zeil. Das Ergebnis sei jedoch ungewiss. Vier Themen sprach der einstige bayerische FDP-Wirtschaftsminister an: die europäische Politik, die "Wiederherstellung des Rechtsstaates", eine starke Soziale Marktwirtschaft und die Generationengerechtigkeit.

Für die Liberalen ist ein geeintes Europa ein Glücksfall für Frieden und wirtschaftlichen Wohlstand und eine Wertegemeinschaft mit Zukunft, "besonders weil es einen US-Präsidenten gibt, den man nicht ernst nehmen kann", Putin und Erdogan schwierige Partner sind und Europa angesichts des Brexits und wegen der unsolidarischen Haltungen Polens und Ungarns bei der Aufnahme von Flüchtlingen.

Der Regierung Merkel warf Martin Zeil vor, mit dem unkontrollierten Zustrom von Flüchtlingen im Jahr 2015 den Rechtsstaat aufgegeben "und mit zur Spaltung von Europa beigetragen" zu haben. Auch angesichts des Fachkräftemangels hält Zeil ein Einwanderungsgesetz für nötig. Einen Wandel mahnte der FDP-Mann in der Wirtschaftspolitik an. "Es ist ein Befreiungsschlag bei der Bürokratie nötig", wiederholte er eine bekannte liberale Forderung und hielt freie Berufe, Selbstständigkeit sowie Deregulierung hoch. Beim Arbeitsmarkt herrschten mittelalterliche Regeln vor.

Eindeutig sind Zeils Ansichten zum sogenannten "Dieselgate": Einerseits hätte die Bundeskanzlerin mehr für die Rechte der Verbraucher eintreten müssen ("in den USA erhalten die betrogenen Kunden Entschädigungen, bei uns ein Software-Update"), zum anderen sei der Verbrennungsmotor noch lange nicht tot. Die hohen Staatsschulden bezeichnete Martin Zeil als "Mühlsteine am Hals unserer Kinder" und die umlagefinanzierte Rente als überholt. In der Bildungspolitik müsse es bundesweit einheitliche Qualitätsstandards geben.

Martin Zeil kündigte eine Mitgliederbefragung an, wenn etwaige Koalitionen nach der Bundestagswahl zu Debatte stünden. Launig machte er dem Kandidaten Arnold Mut: In den 50er Jahren, also vor mehr als 60 Jahren, hätten FDP-Politiker auch manches Direktmandat in Oberfranken gewonnen.