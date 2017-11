Martin Rutz, ein Wegbereiter der Behindertenhilfe, starb mit 93 Jahren

Professor Martin Rutz war Wegbereiter und Pionier der Behindertenarbeit, sowohl auf Bundesebene, als auch in Coburg. Vergangene Woche verstarb er im Alter von 93 Jahren in Tübingen. Darüber informierte am Dienstag der Verein "Hilfe für das behinderte Kind", dessen Gründungsvorsitzender Rutz war.

Heinrich Fehling, der nach ihm lange Jahre den Verein führte, sprach in Tübingen die Trauerrede."Sein Lebenswerk steht unter dem Motto: Es geht nicht darum, etwas Bemerkenswertes zu leisten, sondern darum, gewöhnliche Dinge zu tun, mit der Überzeugung von ihrem gewaltigen Wert."

Seine eigene familiäre Situation habe Rutz Anfang der 1960er-Jahre damit konfrontiert, was es bedeutet, ohne Unterstützung den Alltag mit einem schwerbehinderten Kind zu meistern, sagte Fehling. "Er leistete Aufbauarbeit, traf und vernetzte andere betroffene Eltern und offizielle Stellen, um eine therapeutische, schulische und sozialpädagogische Förderung für Kinder mit Behinderung zu erstreiten, die es damals noch nicht gab." Das führte 1964 zur Gründung des Vereins Hilfe für das behinderte Kind Coburg mit Rutz als Vorsitzendem. Dank Rutz sei der Verein "Kompetenzzentrum für Menschen mit Behinderung in allen Lebenslagen und Situationen" geworden.

Auf Rutz ging der Bau des Diakonisch-Sozialen Zentrums in Coburg zurück, damals noch einzigartig in Deutschland. Rutz arbeitet aber auch an der Vernetzung auf Landes- und Bundesebene. 1964 wurde in den Vorstand des damaligen Bundesverbandes für spastisch Gelähmte und andere Körperbehinderte gewählt. Die von Rutz initiierten Fachkongresse hätten großen Einfluss auf die Behandlung und Therapie spastisch behinderter Kinder gehabt, sagte Fehling. red