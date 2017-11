Martin Luther im Mittelpunkt

Die Seniorengruppe "Mach mit" im Mehrgenerationenhaus ist bemüht, älteren Menschen ein Programm anzubieten, das Vitalität und Lebensfreude erhält oder auch wieder vermittelt.

So beginnt die 47. Kalenderwoche bei "Mach mit" montags ab 10.30 Uhr mit einer Stunde Gymnastik. Jede erste und dritte Woche im Monat, also auch am 20. November, ist montags ab 15 Uhr ein heiteres Gedächtnistraining angesagt.



Reformator wider Willen

Am Mittwoch, 22. November, um 15 Uhr folgt dann im Programm ein Filmnachmittag über Martin Luther, seine Zeit und seine Entwicklung vom selbstzweiflerischen Mönch zum Reformator wider Willen.

Das Veeh-Harfen-Ensemble, das donnerstags ab 14.30 Uhr übt, besteht aus Seniorinnen und Senioren, die erst vor wenigen Jahren die Veeh-Harfe zu spielen begannen. Freitags wird schließlich noch bei "Mach mit" ab 14.30 Uhr gesungen. sek