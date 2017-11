Marokkaner fiel in der Rhön herein

Ein in Italien lebender Marokkaner glaubte ein gutes Geschäft abschließen zu können und begab sich dafür extra von seinem Wohnort in der Nähe von Neapel in die Rhön. Über das Internet war er auf die Offerte von mehreren Hundert gebrauchten Solarpaneelen gestoßen, die angeblich günstig zu haben waren. Außerdem sollte noch ein Kleintransporter für günstige 1400 Euro den Besitzer wechseln.

Der Verkäufer hatte erklärt, dass die Ware in Deutschland lagere. Er dirigierte den 51-Jährigen zur Raststätte "Rhön-Ost" an der Autobahn A7. Dort trafen der Käufer und sein Begleiter am frühen Freitagmorgen eine Kontaktperson. Dieser Mann, der seinen Namen nicht nannte, lotste den Marokkaner nach Bad Brückenau in die Kissinger Straße. Dort ließ er sich 2000 Euro übergeben mit dem Hinweis, dass er jetzt den Kleintransporter hole und man dann zum Lagerplatz der Solarpaneele, der sich angeblich in Hannover befinde, weiterfahren werde.

Nachdem der Unbekannte nach mehreren Stunden immer noch nicht zurückgekehrt war, fuhr der Geprellte zur Polizei, um Anzeige zu erstatten. Neben den 2000 Euro fehlen ihm noch weitere 100 Euro, die er zur Anbahnung des Geschäfts überwiesen hatte.

Der vermeintliche Verkäufer wird beschrieben als Italiener (Kommunikation erfolgte in italienisch), kräftige Statur, mit blonden Locken, ohne Brille oder Bart. Der Kontaktmann soll mit einer dunklen Limousine, BMW, 530d, mit deutschen Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Der Geschädigte fuhr einen grauen Mercedes-Kombi mit italienischer Zulassung.

Wem sind am Freitag zwischen 5 und 7 Uhr auf der Raststätte "Rhön-Ost" oder später in Bad Brückenau in der Kissinger Straße an der Bushaltestelle gegenüber den Diskountern Lidl und Aldi die Fahrzeuge aufgefallen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Brückenau, Tel.: 09741/6060 entgegen. pol