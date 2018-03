Markuspassion in der Bearbeitung von Bach

Zum ersten Mal vereinigen sich die Kantorei St. Georg und der Oratorienchor St. Peter aus Sonneberg mit dem Kammerorchester Sonneberg zu einem großen Passionskonzert am Karfreitag, 30. März in der Stadtkirche St. Georg. Auf dem Programm steht die Markuspassion von Reinhard Keiser in der Bearbeitung von Johann Sebastian Bach. Die Urheberschaft Keisers ist dabei nach neuen Untersuchungen zweifelhaft. Dafür ist überliefert, dass Bach dieses Werk so sehr geschätzt hat, dass er es selbst überarbeitete und gleich dreimal aufführte, zunächst in Weimar, später in Leipzig in der Thomaskirche. Die dramatischen Turbachöre, die innigen Arien, die Rolle des Evangelisten sowie die feierlichen Jesusworte mit Streicherbegleitung erinnern schon an die Matthäuspassion. Als Solisten treten auf: Heike Richter (Sopran), Alexandra Jakob (Alt), Stefan Schneider als Evangelist, Matthias Erler als Petrus sowie Martin Trepl, der die Jesusworte singt. Die Leitung liegt bei Kantor Markus Heunisch aus Neustadt. Das Konzert beginnt um 17 Uhr, Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse. red