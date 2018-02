Marktschorgaster Turnhalle wechselt den Besitzer

Die bis zum 31. Dezember 2017 vereinseigene Turnhalle des ASV mit Schützenkeller und Wohnung sowie Grundstück hat einen neuen Besitzer: die Marktgemeinde Marktschorgast.

In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des ASV war im August vergangenen Jahres beschlossen worden, daem Markt das Objekt Kapellenberg 12 anzubieten. Der Vorstand erhielt den Auftrag, die Bedingungen für die Übernahme mit der Gemeinde auszuhandeln. Vorsitzender Michael Kaznica wohnt in unmittelbarer Nähe der Turnhalle und opferte in mancher Woche bis zu 20 Stunden. Er ist froh, dass er nun eine Sorge weniger hat. "Ich kann nun meinen Schneeschipper an den Nagel hängen. Ich brauche mich nicht mehr um die Turnhalle zu kümmern", atmet der Vorsitzende auf. Er werde in der Hauptversammlung am Freitag, 23. März, das Ergebnis vorstellen, kündigte er an.