Marktrodacher haben jetzt einen Gerätewagen zur Hochwasserbekämpfung

Karl-Heinz Hofmann



Marktrodach — Kürzlich erhielt die Freiwillige Feuerwehr Marktrodach vom Freistaat Bayern einen Gerätewagen mit Modularem Gerätesatz Hochwasser (MGH). Dieser wurde auf Einladung des Innenministeriums durch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) in Mühldorf am Inn persönlich an die Vertreter der Feuerwehr Marktrodach übergeben. Groß war an diesem Tag die Freude beim Ersten Kommandanten André Kestel, Kreisbrandinspektor Hans-Ulrich Müller und den beiden Feuerwehrmännern Hans Müller und Frank Barth, die das funkelnagelneue Fahrzeug entgegennehmen durften.



Vier Fahrzeuge in Oberfranken

Im Beisein von Alfons Weinzierl (Vorsitzender des Landesfeuerwehrverbandes Bayern) und Stephan Mayer (MdB, Präsident der THW-Bundesvereinigung) wurde die offizielle Übergabe vollzogen. Insgesamt vier Gerätesätze dieses Typs werden in Oberfranken stationiert. Der Einsatz dient vor allem der Hochwasserbekämpfung bayernweit und gegebenenfalls darüber hinaus, hieß es. Für ganz Bayern wurden an diesem Tag insgesamt 83 staatseigene Fahrzeuge an Hilfsorganisationen im Rahmen des Katastrophenschutzes übergeben.

Erster Kommandant André Kestel informierte über die Ausstattung des MAN 14-Tonnen- Fahrgestells mit Staffelbesatzung (sechs Einsatzkräfte), Planenaufbau mit Ladebordwand, beladen mit elf Rollcontainern (darauf verladen sind drei Stromerzeuger, 18 Schmutzwasserpumpen, Beleuchtungsgerät und verschiedenes Zubehör).

Dieses Ereignis wollen die Marktrodacher Wehrleute bei ihrem traditionellen Hallenfest am 26. und 27. August besonders feiern. Die landkreisinterne Einweihung des Gerätewagens findet im Rahmen eines ökumenischen Gottesdienstes am Sonntag, 27. August, statt. Der Gottesdienst beginnt um 9 Uhr im Feuerwehrhaus Marktrodach und wird zelebriert von den Pfarrern Detlef Pötzl und Andreas Krauter, sowie mitgestaltet vom Brass-Quartett des Musikvereins Zeyern und dem Gesangverein Unterrodach. Anschließend spielt die Musikkapelle Seibelsdorf zum Frühschoppen auf. Ab 14 Uhr stehen besondere Überraschungen im Kinderprogramm an. Es erwarten eine Hüpfburg, das Spielmobil, eine Fahrzeugschau und der Brandschutzerziehungsanhänger sowie eine Vorführung der ASB Rettungshundestaffel.

Aber auch schon am Samstag, 26. August gibt es frohe Unterhaltung ab 19 Uhr mit Livemusik der Band "Friends". An beiden Tagen ist für Essen und Getränke bestens gesorgt. Wie immer kommt der Erlös des Festes dem Feuerwehrwesen der Marktgemeinde Marktrodach zugute und dient somit der Feuersicherheit im gesamten Gemeindebereich. Der Eintritt ist an beiden Tagen zu allen Darbietungen frei.