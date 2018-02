Marktgemeinderat tagt

Am Dienstag, 20. Februar findet um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses eine öffentliche Sitzung des Marktgemeinderates Mitwitz statt. Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte:

Antrag von Axel Gentzsch auf Entbindung vom Marktgemeinderatsmandat; Vereidigung des nachrückenden Klaus Schneider; Bestellung der Mitglieder und Stellvertreter für die Ausschüsse sowie der Verbandsräte und deren Stellvertreter; Fortführung der Planung für die Neugestaltung des südwestlichen Ortseinganges (Areal des ehemaligen Fischerbetriebes, Turnplatz, Schlossallee); Umbau und Modernisierung des ehemaligen Bauernhauses in der Kronacher Straße 3 für Touristinformation und Wohnen; Schaffung weiterer Kinderkrippenplätze am Kindergarten Mitwitz; Errichtung eines Hortes; Antrag an den Kreistag auf Herausnahme von Flächen aus dem Landschaftsschutzgebiet "Roter Bühl" (Gemarkung Leutendorf) zur Errichtung einer Photovoltaikanlage; Bestätigung von Feuerwehrdienstgraden der FF Burgstall und der FF Schwärzdorf. hfm