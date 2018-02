Markt Wiesenttal erhält bundesweite Auszeichnung "Kerniges Dorf"

Der Markt Wie-senttal wurde im Wettbewerb "Kerniges Dorf" des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) für die gelungene Innenentwicklung - kombiniert mit der Anpassung an einen zeitgemäßen Tourismus - mit dem Sonderpreis in der Kategorie "Kernig und stabil: große Dörfer" belohnt.

Im Wettbewerb zeichnet das Bundeslandwirtschaftsministerium Dörfer aus, die ihre bauliche Gestaltung an Veränderungen in der Bevölkerung anpassen und dabei zukunftsfähige Ideen und Konzepte verfolgen. Dieses Jahr machte die Agrarsoziale Gesellschaft (ASG) unter den 147 teilnehmenden Dörfern 22 Finalisten aus, für die es dann zehn Preise gab.

Der Markt Wiesenttal konnte die Jury, bestehend aus Fachleuten der Dorfentwicklung, der Wissenschaft und der Politik, durch mehrere Projekte der Innenentwicklung und der Daseinsvorsorge sowie mit Ideen für den Tourismus überzeugen. Bei allen Projekten brachte Bürgermeister Helmut Taut (FW), so die Jury, alle Beteiligten an einem Tisch zusammen.

Zum Beispiel konnte im Ortsteil Muggendorf der Dorfladen durch die Gründung einer Bürgergenossenschaft erhalten werden und man fand für das ehemalige Rathaus, in Zusammenarbeit mit einem lokalen Investor, eine Nachnutzung als Tagungshotel.

Synergieeffekte konnten auch bei der Zusammenarbeit der Grundschule und des Sportvereins genutzt werden. Dieser erhält in der Schule neue Räume; dafür steht der Schule der Sportplatz zur Nutzung bereit. Die neu gestaltete Uferpromenade mit Bootsanlegestelle lädt zum Verweilen ein.

Im Ortsteil Streitberg wurde in der Dorferneuerung die Ortsmitte neu gestaltet. Der Abbruch mehrerer leer stehender Gebäude machte die Entstehung eines neuen Platzes möglich. Der neue Kindergarten bildet zusammen mit dem historischen Gemeindehaus und der Kirche eine Einheit. Das zentrale touristische Projekt ist das "Infozentrum Naturpark Fränkische Schweiz", das im stillgelegten Bahnhof von Muggendorf eingerichtet wurde. Das moderne, barrierefreie Gebäude dient den Gästen als Ausgangspunkt für ihren Besuch in der Region. Die Besucher können über neu befestigte Wanderwege das Umland und - dank neuer technischer Anlagen - die für die Fränkische Schweiz typischen Höhlen erkunden.

Leitender Baudirektor Anton Hepple - bei der Preisverleihung auf der Grünen Woche anwesend - gratulierte Bürgermeister Helmut Taut sowie den Bürgern der Marktgemeinde. red