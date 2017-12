Markt regte an zum Kauf schöner Präsente

Ein besonderes Ereignis war wieder die Hobbykünstlerausstellung in Burkheim, die eine Fülle Anregungen vermittelte und liebevoll gefertigte Geschenkideen im Angebot hatte. Dazu wurden Glühwein, der inzwischen bekannte Burkheimer Weihnachtstee, Plätzchen und selbst gebackene Christstollen angeboten.

Und es glitzerte und leuchtete an den vielen Ständen. Mit einem herzlichen Willkommengruß empfing Franz Mages Gäste und Aussteller. Mit einer gewissen Genugtuung wies er darauf hin, dass es inzwischen die 19. Veranstaltung dieser Art sei. Die Hobbykünstlerausstellung biete den Beteiligten eine gute Gelegenheit, alles zu zeigen, was in den vergangenen Monaten zu Hause mit geschickten Händen entstand.

Die Grüße der Gemeinde und des Gemeinderates von Altenkunstadt überbrachte Bürgermeister Robert Hümmer, den die lebhafte Beteiligung ebenfalls überraschte. Er wünschte eine besinnliche Adventszeit und ein frohes Weihnachtsfest. Damit war zugleich der Hobbykünstlermarkt eröffnet: Unzählige kleine Tannenbäume, Kerzen, Kugeln, Engel und Weihnachtskrippen bestimmten das Bild. Schnitzereien und andere Holzarbeiten vermittelten dabei besondere Eindrücke. Auch mit Renntieren bespannte Schlitten, ein großes Schaukelpferd und kunstvolles Dekomaterial durften nicht fehlen. Selbst Schneemänner, teilweise mit Schals und Mützen ausgestattet, waren in allen Größen zu sehen.

Nachdem viel gehäkelt und gestrickt worden war, konnten Decken für Gestecke, Tischdecken sowie Socken, Schals und Mützen präsentiert werden. Zugleich bot sich Gelegenheit, die Lieblinge der Kinder, die Puppen, neu einzukleiden.

Wer eine individuelle Weihnachtskarte wollte, wurde ebenso fündig wie die Liebhaber von wohlriechenden Seifen, Ölen und Likören. Irmgard Nehmzow bot ihre "Fernseharbeit" - vor allem warme Decken - zum Verkauf an: Der Erlös kam der Jungend der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde zugute. Auch der katholische Frauenkreis von Altenkunstadt veräußerte seine Strickwaren zugunsten eines gemeinnützigen Zwecks. Bürgermeister Hümmer nahm sich auch dicke Socken für die kalten Tage mit.



Winterlandschaften

Im Außenbereich waren viele Holzarbeiten, regelrechte kleine Winterlandschaften, zu sehen. Ein Imker präsentierte eine Fülle Honigkreationen und zeigte dabei, was sich aus dem Bienenwachs alles fertigen lässt.

Es war wieder eine gelungene Ausstellung der Hobbykünstler von Burkheim, die eine Vielzahl Besucher erfreute und manches passende Weihnachtsgeschenk "bescherte". Dieter Radziej