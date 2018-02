Markante Punkte in Ancenis

sek



Eine Delegation aus Bad Brückenau besucht in diesem Jahr wieder die französische Partnerstadt Ancenis. Start zu der mehrtägigen Busreise ist am Mittwoch, 9. Mai, um 23 Uhr am Bahnhof. Am Donnerstag, 10. Mai, wird die Gruppe nach einer Zwischenstation in Chartres gegen 17 Uhr am Zielort eintreffen.Nach einem Umtrunk erfolgt die Verteilung in die Gastfamilien. Um 11.30 Uhr beginnt am Freitag, 11. Mai, die Gedenkfeier anlässlich des Endes des 1. Weltkrieges am Monuments aux Morts. An dem Festakt, an den sich ein Empfang anschließt, nehmen auch Reservisten und Georgi-Bläser teil. Am Mittag hat man ein Picknick im Ausflugslokal "La Charbonnière" vorgesehen. Das Theatre de Verdure ist ab 17.30 Uhr der Veranstaltungsort für ein Konzert mit den Georgis, einem Chor und der L'Harmonie d'Ancenis.Ein ganztägiger Ausflug in den historischen Themenpark "Puy du Fou" mit den Gästen aus der Rhön und deren Gastgebern steht am Samstag, 12. Mai, auf dem Programm. Am Sonntag, 13. Mai, um 8 Uhr geht es zurück in die Heimat. Nach einem Halt in Reims will man gegen 22 Uhr wieder in Bad Brückenau sein.Schriftliche Anmeldungen für die Reise des Förderkreises Europäische Städtepartnerschaften Brückenau sind bis zum 14. März per E-Mail unter Familie_Miller@web.de möglich. Über die Vergabe der freien Busplätze an die Interessenten entscheidet laut Organisatorin Barbara Miller (Tel.: 09741/5449) die Reihenfolge der Anmeldungen. Die Fahrt findet statt, wenn mindestens 35 Personen teilnehmen.