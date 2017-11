Marionettentheater im Gemeindehaus

Nachdem "Benni, Biene und die Zeitmaschine" im vergangenen Jahr so gut angekommen ist, kommt nun das Marionettentheater "Muggnpfiffer" wieder nach Untersiemau. Am Sonntag, 12. November, um 14.30 Uhr spielt das Marionettentheater das Theaterstück "Benni, Bine und die Flussnixe" im Gemeindehaus Untersiemau, Pfarrgasse 2. Dies kann als Fortsetzung der "Zeitmaschine", aber auch als unabhängiges Stück geschaut werden. Es ist ein Märchen, das ermutigt, an sich selbst zu glauben. Denn: Man kann alles erreichen, wenn man es nur wirklich will. Karten können im Vorverkauf im Bund-Naturschutz-Büro in der Mühlgasse 3 in Coburg erworben werden. red