Marihuana und Anlage sichergestellt

Bei einer Wohnungsdurchsuchung hat die Schweinfurter Kripo am Mittwochmorgen in einem Ortsteil von Riedbach größere Mengen Marihuana und eine Aufzuchtanlage sichergestellt. Im Zuge ihrer Ermittlungen hatte die Kriminalpolizei Hinweise darüber erlangt, dass der Landkreisbewohner in seiner Wohnung Marihuana anbauen und damit Handel treiben soll. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg war ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss erlassen worden, der am Mittwochmorgen mit Unterstützung der Polizei-Inspektion Haßfurt, Beamten der Operativen Ergänzungsdienste Schweinfurt und einem Rauschgiftspürhund vollzogen wurde.



Mehr als 500 Gramm Marihuana

Bei der Durchsuchungsaktion entdeckten die Beamten eine abgebaute Aufzuchtanlage, mehr als 500 Gramm Marihuana beziehungsweise Pflanzenreste sowie eine geringe Menge Haschisch. Sämtliche Betäubungsmittel und Drogenutensilien wurden sichergestellt.

Gegen den Wohnungsinhaber wird nun wegen des dringenden Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt. Die noch andauernden Ermittlungen werden von der Kripo Schweinfurt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft geführt. pol