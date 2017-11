Margit Zorn ist neue Direktorin des Erlanger Amtsgerichts

Bayerns Justizminister Winfried Bausback (CSU) hat die bisherige Richterin am Oberlandesgericht (OLG) Nürnberg, Margit Zorn, zur neuen Direktorin des Amtsgerichts Erlangen ernannt. Sie ist damit die Nachfolgerin von Gerda-Marie Reitzenstein, welche im Juli 2017 in den Ruhestand trat.

Wie die Justizpressestelle am OLG mitteilt, begann Gerda-Marie Reitzenstein ihren Dienst bei der bayerischen Justiz am 1. Dezember 1978 beim Amtsgericht Lichtenfels. Am 1. Januar 1980 wechselte sie an das Amtsgericht Bamberg und bearbeitete dort Strafrichtersachen. Mit Wirkung vom 1. Januar 1981 wurde sie an die Staatsanwaltschaft Bamberg versetzt. In der Zeit vom 1. Mai 1981 bis 14. November 1982 war sie bei der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth mit amtsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren befasst.

Mit Wirkung vom 15. November 1982 wurde sie zur Richterin am Amtsgericht Erlangen ernannt. Zum 18. Juni 1990 wechselte Reitzenstein an das Landgericht Nürnberg-Fürth und bearbeitete dort Zivilsachen. Am 15. Februar 1998 wurde sie zur Richterin am Oberlandesgericht Nürnberg ernannt.

Als Angehörige der Verwaltungsabteilung des Oberlandesgerichts Nürnberg war Gerda-Marie Reitzenstein Referentin für Angelegenheiten des historischen Sitzungssaales 600 und für das "Memorium Nürnberger Prozesse". Mit Wirkung vom 1. Juli 2011 wurde sie zur Direktorin des Amtsgerichts Erlangen ernannt.

Margit Zorn begann ihren Dienst in der bayerischen Justiz mit Wirkung vom 1. April 1990 in der Zivilabteilung des Amtsgerichts Nürnberg. Anschließend war sie vom 1. Juli 1992 bis 31. März 2000 bei der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ein-gesetzt.

Mit Wirkung vom 1. April 2000 wurde Margit Zorn zur Richterin am Landgericht Nürnberg-Fürth ernannt. Ab 1. Dezember 2004 war sie bei der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth als Gruppenleiterin tätig. Zum 1. April 2010 erfolgte ihre Ernennung zur Richterin am Oberlandesgericht Nürnberg. Dort wurde sie zunächst als Beisitzerin dem 2. Zivilsenat zugewiesen; seit dem 1. Juli 2015 gehörte sie dem 11. Zivilsenat und Senat für Familiensachen als Beisitzerin an.

Seit dem 1. März 2014 war sie zudem in Verwaltungsangelegenheiten (Referentin für das Europarecht, für Dienstaufsichtsbeschwerden und Landtagseingaben sowie für Bibliotheksangelegenheiten) eingesetzt. Ferner wurde sie ab 20. Februar 2011 für die Dauer von fünf Jahren zum Mitglied des Bayerischen Anwaltsgerichtshofes bestellt. Am 2. Februar 2016 wurde sie vom Landtag zum berufsrichterlichen Mitglied des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs für die Dauer von acht Jahren gewählt. red