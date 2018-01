Marcel Ott führt die Musiker

Mehrere Wachablösungen gab es bei der Jahreshauptversammlung des Musikvereins: Vorsitzender Klaus Zahner ("Ich werde nächstes Jahr 75") möchte kürzertreten und stellte sein Amt zur Verfügung, bleibt dem Verein aber aktiv verbunden. Neuer Vorsitzenden wurde Marcel Ott.

Ebenfalls nicht mehr kandidiert hat Dieter Witzgall als Zweiter Vorsitzender. Sein Nachfolger ist Christian Witzgall. Die Leiterin des Jugendorchesters, Daniela Ott, gab ihr Amt als Schriftführerin an Andreas Stark weiter. Neue Beisitzer sind Marianne Nowak, Saskia Porzelt und Katharina Kapsch.

Jörg Schmidt kündigte an, zum Jahresende "aus persönlichen Gründen" als Leiter des Chores Akustica aufzuhören.

In ihren Funktionen bestätigt wurden Dritter Vorsitzender Roland Wolfrum, Kassierer Thomas Stark, Inventarverwalter Benjamin Than, als Beisitzer Harald Wenig und Michael Pöhlmann und als Jugendleiterin Saskia Baum. Kassenprüfer bleiben Klaus Göldel und Franz Schrepfer, Inventarprüfer Andrea Schubert und Klaus Göldel.

Im Rückblick auf die acht Jahre seiner Amtszeit stellte Klaus Zahner fest, dass er anfangs die Lebendigkeit der aktiven Mitglieder unterschätzt habe. Das Verhältnis von Chor und Kapelle sei zwar "nicht immer frei von Spannungen" gewesen, dennoch habe man vorzüglich zusammengearbeitet. Der Verein habe eine immer besser werdende Kapelle und einen Chor, der sich weit über Stadtsteinach hinaus hören lassen könne. Besonders stolz sei er auf die Jugendarbeit und darauf, dass man in Stadtsteinach eine musikalische Grund- und weiterführende Ausbildung anbieten könne.

Ein Wermutstropfen sei augenblicklich, dass man keine sängerische Grundausbildung anbieten könne. Insbesondere durch die Aktion "Kultur macht stark" konnten Mittel nach Stadtsteinach geholt werden. Die Aktion sei Ende Juli ausgelaufen. Eine weitere werde es vielleicht ab 2018 geben.

Christoph Hohlweg als Leiter der Original Fränkischen Trachtenkapelle berichtete von 37 Proben und 28 Auftritten. Derzeit hat die Kapelle 35 Aktive. Nach einem Probenwochenende Anfang Dezember wird es mit dem Chor am 16. und 17. Dezember einen "Adventszauber" geben und am 2. Juni 2018 einen Böhmischen Abend. Vom Jugendorchester erhofft er sich Nachwuchs für das Orchester.

Im Vororchester, erläuterte Daniela Ott, sind seit September 14 Kinder, darunter zwei, die Tuba spielen. Zum Programm des "Adventszaubers" wolle man zwei Stücke beitragen.

Der Chor mit 37 Aktiven hatte laut Jörg Schmidt 51 Proben und Auftritte, darunter das Sommerkonzert mit Kinderchor und SAN-Combo. In der Jugendarbeit kümmere man sich zurzeit um 22 Kinder.

Der Verein steht laut Kassenbericht von Thomas Stark trotz hoher Ausgaben gut da. So schlägt etwa die Aktion "Kultur macht stark" zur musikalischen Grundausbildung der Schulanfänger mit 12 000 Euro im Jahr zu Buche. Klaus Klaschka