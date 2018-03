Mann übernachtet im Baumarkt

Am Sonntagmittag wurde die Polizei vom Sicherheitsdienst eines Baumarktes im Hafengebiet informiert, dass mehrere Bewegungsmelder der Sicherungsanlage ausgelöst hätten. Im Zuge der anschließenden Durchsuchung des Marktes griffen die Beamten einen 43-jährigen Mann auf, der sich am Samstagabend nach Ladenschluss dort hatte einsperren lassen. Er hatte sich dann über Nacht einen Schlafplatz in dem Markt gesucht und auch noch seine Wäsche gewaschen. Der 43-Jährige muss sich nun wegen Hausfriedensbruchs verantworten.