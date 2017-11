Mangiapane im Camp?

Die Gerüchteküche brodelt rund um die Teilnehmer am RTL-Dschungelcamp 2018. Die Bild-Zeitung bringt einen Unterfranken ins Gespräch. Matthias Mangiapane aus dem Hammelburger Stadtteil Diebach ist auf seinem Weg, ein bekanntes Fernsehgesicht zu werden, gut dabei. Immer öfters rückt er Freunden der seichten Privatsender-Unterhaltung auf die Pelle. Gerade ist er mit seinem Lebensgefährten Hubert Fella von der Aufzeichnung der vierten Staffel der Vox- Serie "Hot oder Schrott" zurück. Kürzlich ist das Duo beim "Sommerhaus der Stars" von RTL auf dem dritten Platz gelandet. Jetzt nennt die Bild-Zeitung den 35-Jährigen als möglichen Teilnehmer am RTL-Dschungelcamp 2018. Beim Sender gibt es in dem frühen Stadium zu der Nachricht keine Bestätigung und auch Mangiapane übt sich auf Anfrage in Zurückhaltung. "Das ist alles reine Spekulation", lässt er wissen, fügt aber an, dass er gerne dabei wäre. Er habe aber bisher noch keine Anfrage erhalten. dübi