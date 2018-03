Das Bayerische Rote Kreuz, Kreisverband Bad Kissingen, lädt alle Interessierten am Mittwoch, 28. März, von 14 bis 16 Uhr ins BRK-Haus "mehr LEBEN", Am Steingraben 6, zum Vortrag "Mangelernährung und Dysphagie bei Senioren" ein. Alexander Müller von der Firma Fresenius informiert über Mangelernährung und Schluckstörungen bei Senioren. Die Bedeutung von Essen und Trinken im Alter bedarf besonderer Aufmerksamkeit und wird oft unterschätzt. Verschiedenste Risikofaktoren können mit Erfolg vermieden werden, wenn das Verständnis und die Kenntnis dafür vorhanden sind. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldeschluss ist am Dienstag, 27. März. Anmeldungen werden unter Tel.: 0971/727 22 01 entgegengenommen. sek