Manfred Herz ein Achtziger

Seinen 80. Geburtstag feierte der Bäcker- und Konditormeister Manfred Herz in Marktleugast. Der Jubilar ist in Marktleugast geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen. Er übernahm das gut gehende Geschäft von seinem Vater Heinrich und hat es mittlerweile bereits an seinen Sohn Heinrich übergeben.



Drei Kinder und sechs Enkel

Herz' Frau Maria stammt aus Südmähren (heute Tschechien). Sie kam nach der Vertreibung 1946 und der Flucht aus der alten Heimat mit ihrer Familie nach Marienweiher. Dort lernte Manfred Herz sie beim Kerwatanz kennen und lieben. Sie heirateten in der Frankenwaldgemeinde, und die Ehe ist mit den Söhnen Heinrich und Stefan sowie der Tochter Barbara gesegnet. Das Familienglück im Hause Herz machen sechs Enkel perfekt.

Die Glückwünsche der Kirchengemeinde zum Ehrentag sprach Pfarrer Pater Adrian Manderla zum Ehrentage aus. Vonseiten des Pfarrgemeinderates gratulierte Oswald Purucker zum Achtzigsten, und Josef Weiß übermittelte die besten Wünsche der Katholischen Gemeinschaft.



Bürgermeister gratulierte

Die Glückwünsche der Marktgemeinde Marktleugast sowie ihrer Bürgerinnen und Bürger überbrachte Bürgermeister Franz Uome. Vom FC Marktleugast gratulierte Vorsitzender Klaus Witzgall. Und vom Turnverein Marktleugast waren Vorsitzender Leo Pelzl und Dietmar Fuhrmann als Abordnung in das Geburtstagshaus entsandt. Klaus-Peter Wulf