Malu Glaser 60 Jahre treu

Bei einer Versammlung des Lehrervereins Stadtsteinach im Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) referierte der Notar Wilfried Schwarzer über die Themen Patientenverfügung, Vollmacht und Betreuung. Aufgrund seiner jahrzehntelangen Erfahrungen in Kulmbach und in Tegernsee konnte er mit vielfältigen Beispielen und Argumenten Klarheit schaffen. Er riet dazu, im Zweifel den Weg zum Notar nicht zu scheuen.

Auch Ehrungen verdienter Mitglieder standen auf dem Programm. Seit sage und schreibe 60 Jahren gehört Malu Glaser aus Grafengehaig dem BLLV an. Sie erhielt aus den Händen der stellvertretenden Bezirksvorsitzenden Gisela Jahreiß eine Urkunde. Jahreiß überbrachte die Glückwünsche des Bezirksvorstands und ehrte anschließend zusammen mit der stellvertretenden Kreisvorsitzenden Diana Wende weitere langjährige Mitglieder. Urkunden erhielten: Ludwig Weilbacher (55 Jahre, Stadtsteinach), Gerhard Opel (55, Wirsberg), Heiner Beyer (55, Untersteinach), Theo Schramm (40) und Thea Pelzl (25, beide Marktleugast).

Diana Wende stellte in amüsanter Weise den Werdegang der Geehrten dar und dankte für ihre Treue zum Verband.

Zum Abschluss spielte die vereinseigene Band mit Jürgen Oley, Michael Schwellenbach, Siegfried Sesselmann und Sängerin Eva Zimmermann Evergreens der 70er und 80er Jahre - und die Anwesenden stimmten kräftig ein. Siegfried Sesselmann