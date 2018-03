Malteserjugend gestaltet Kreuzweg

Es gehört in Thundorf schon zur Tradition, dass die Malteserjugend am Karfreitag, 30. März, den Kreuzweg im Innenbereich der Michaelskapelle am Friedhof gestaltet. Unter dem Leitwort "Urteil-Weg-Geißelung-Tod" treffen sich die Gläubigen um 9 Uhr an der Michaelskapelle, bei schlechtem Wetter in der katholischen Pfarrkirche St. Laurentius. Für die Senioren oder die Gehbehinderten hat der Malteser Ortsverband einen Fahrdienst eingerichtet. Hierzu ist der Treffpunkt um 8.40 Uhr am Back- und Brauhaus. Wer allerdings direkt von zu Hause abgeholt werden möchte, der kann sich bei Familie Heusinger (Tel.: 09724/ 464) melden. sek