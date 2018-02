Mallet sagt Goodbye

Die erste Station von Demond Mallets Abschiedstournee war am Freitag die Brose Arena. Der US-Amerikaner, der am Mittwoch, einen Tag vor seinem 40. Geburtstag, seinen Rücktritt verkündet hatte, will den Fans von allen Vereinen, für die er in seiner 15-jährigen Profilaufbahn in Europa gespielt hat, Goodbye sagen. Der Aufbauspieler war mit 15,6 Punkten im Schnitt maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Bamberger am Ende der Saison 2004/05 die erste deutsche Meisterschaft an die Regnitz geholt haben. Auch nach seinem Karriereende wird Mr. D dem Basketball erhalten bleiben.