Mal wieder Hochschulluft schnuppern

red



Einen Tag lang studieren. Das können Senioren an der Hochschule Coburg bei der SeniorenUni am Samstag, 18. November, von 8 bis 15.30 Uhr. Diesmal geht es zum Beispiel um Jugendstil in Coburg und anderswo, um Photovoltaik oder Placeboeffekte.Vier Vorlesungen und drei Workshops bietet die Hochschule Coburg dieses Jahr bei der SeniorenUni an. Prof. Joachim Driller zeigt, was den Jugendstil ausmacht und welche Ausprägungen man davon in Coburg und darüber hinaus findet.Wie Photovoltaik funktioniert und welches Potenzial darin steckt, erklärt Prof. Bernd Hüttl. Warum reagiert unser Körper auf Medikamente, die eigentlich keine Wirkstoffe haben? Prof. Karin Meißner stellt bei ihrem Vortrag die Placeboforschung in den Mittelpunkt. Philosophisch wird es bei Prof. Elke Schwinger. Sie nimmt Max Webers Schrift "Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus" genauer unter die Lupe und analysiert, ob wir mittlerweile an Freiheit gewonnen haben. In den Workshops können sich die Teilnehmer selber einbringen - bei der Diskussion mit Thomas Kriza über Lebenssinn und Glück, bei der Führung durch die Hochschulbibliothek oder beim Projekt Bier gestalten.Welche Vorlesung und welche Workshops die Teilnehmer besuchen wollen, können sie bei der Anmeldung angeben. Diese und ein genauer Zeitplan sind zu finden unter www.hs-coburg.de/seniorenuni . Ansprechpartnerin ist Monika Faaß, Telefon 09561/317303. Der Teilnahmebetrag von zehn Euro kann am Tag der Veranstaltung bezahlt werden. Die Verpflegung ist inklusive.