Mal heiter und mal stürmisch

Unter dem Titel "Heiter, stürmisch, melancholisch" steht das Herbstkonzert am morgigen Samstag um 19.30 Uhr im Saal der städtischen Musikschule Kulmbach. Es spielen Birka Falter (Violine), Michael Falter (Viola) und Lorenz Trottmann (Klavier).

Die drei Studienfreunde werden stimmungsvolle Werke aus Klassik und Romantik spielen, unter anderem von Mozart, Brahms und Bruch. "Wir haben ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt", erzählt die Herzogenauracher Geigerin Birka Falter. "Einige der Stücke klingen heiter, andere dagegen eher stürmisch und wieder andere wirken melancholisch wie Herbstnebel".

Birka Falter studierte Violine und Instrumentalpädagogik an der Hochschule für Musik Nürnberg. Ihr Studium schloss sie als eine der Besten ihres Jahrgangs ab. Nach einjährigem Erasmusstudium in Venedig studiert sie derzeit einen musikpädagogischen Master und bekleidet seit September 2017 eine Stelle als Geigenlehrerin an der Musikschule Schwabach. Gemeinsam mit ihrem Mann Michael Falter tritt sie als "IndiviDuo" auf.

Michael Falter absolvierte sein Violastudium an den Musikhochschulen in Weimar, Nürnberg, Würzburg und Wien. Nebenbei holte er sich weitere Anregungen auf verschiedenen Meisterkursen namhafter Professoren. Als freischaffender Musiker spielt er zurzeit bei den "Wiener Symphonikern" und beim "ensemble resonanz" in Hamburg, wo er im Januar die Elbphilharmonie mit eröffnete.

Birka und Michael Falter haben bereits während ihrer gemeinsamen Studienzeit in Nürnberg mit dem Pianisten Lorenz Trottmann zusammengespielt. Der Pianist stammt aus Kulmbach und studierte Klavier, Posaune und Komposition an der Hochschule für Musik Nürnberg. Neben seiner Tätigkeit als freiberuflicher Klavierlehrer und Korrepetitor an der Musikschule Nürnberg tritt er auch konzertierend auf mit Schwerpunkt auf der Kammermusik. So organisierte er in Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat der Stadt Kulmbach im April 2013 in der Petrikirche ein Konzert zum 70. Geburtstags des Kulmbacher Komponisten Horst Lohse.

Der Eintritt ist frei. red