Mainleuserinnen klettern mit 8:0-Sieg auf Tabellenplatz 2

Die Damen-Mannschaft des TTC Mainleus feierte einen 8:0-Auswärtserfolg beim TV Konradsreuth II und übernahm damit den zweiten Tabellenplatz in der 2. Bezirksliga Ost. So gehen die Mainleuserinnen am Freitag mit Rückenwind ins Heimspiel gegen den ungeschlagenen Tabellenführer TTC Stammbach.

Die Mainleuser Jungen blieben gegen den Titelfavoriten der Oberfrankenliga, FC Adler Weidhausen, ohne Chance und verloren mit 1:8. Den Herren des TTC Rugendorf II reichte eine späte Aufholjagd nicht, um die 7:9-Niederlage gegen TSV Zell in der 2. Bezirksliga Ost zu verhindern.



2. Bezirksliga Ost, Damen

TV Konradsreuth II -

TTC Mainleus 0:8

Die TTC-Damen begannen die Doppel mit starken Leistungen und Siegeswillen. Luisa Schönfeld und Susanne Weiß gewannen deutlich, das Duo Jasmin Fischer/Anna Müller gab nur den zweiten Satz ab. In den Einzeln bestätigten die Mainleuser ihre Überlegenheit, und Nachwuchsspielerin Luisa Schönfeld holte nach knapp 90 Minuten den achten Punkt. schö

Ergebnisse: Bobrich/Schmitt - Fischer/Müller 1:3; Ritter/Harz - Schönfeld/Weiß 0:3; Bobrich - Schönfeld 0:3; Schmitt - Fischer 2:3; Ritter -Weiß 0:3; Harz - Müller 0:3; Bobrich - Fischer 0:3; Schmitt - Schönfeld 0:3.



2. Bezirksliga Ost, Herren

TSV Zell -

TTC Rugendorf II 9:7

Der TTC verlor die drei Eingangsdoppel, allerdings nur knapp: Zrenner/Bodenschlägel und Hübner/Sachs unterlagen jeweils nach vier Sätzen und das Duo Kirsch/Schwarze erst im fünften Satz. Kirsch musste sich im ersten Einzel geschlagen geben. Damit lag der TSV mit 4:0 in Führung. Dann startete der TTC die Aufholjagd: Mit Siegen von Zrenner, Hübner, Schwarze und Bodenschlägel glichen die Gäste aus. Nun ging es Schlag auf Schlag: Sachs und Zrenner unterlagen, Kirsch und Schwarze holten den Ausgleich. Hübner verlor, Sachs glich zum 7:7 aus. Nachdem Bodenschlägel verloren hatte, entschied das Schlussdoppel über Remis oder Niederlage des TTC. Hier unterlagen Kirsch/Schwarze ihren Kontrahenten A.Heinold/Wenig in drei Sätzen zur 7:9-Niederlage. sp

Ergebnisse: A. Heinold/Wenig - Zrenner/Bodenschlägel 3:1; Rotsching/K. Heinold - Kirsch/Schwarze 3:2; K. Heinold/Kaminski - Hübner/Sachs 3:1; A. Heinold - Kirsch 3:0; Rotschin - Zrenner 1:3; Wenig - Hübner 1:3; K. Heinold - Schwarze 1:3; Kaminski -Bodenschlägel 1:3; Bauer - Sachs 3:1; A. Heinold - Zrenner 3:0; Rotsching -Kirsch 0:3; Wenig - Schwarze 1:3; K. Heinold - Hübner 3:1; Kaminski - Sachs 2:3; Bauer - Bodenschlägel 3:0; A. Heinold/Wenig- Kirsch/Schwarze 3:0



Oberfrankenliga, Jungen

TTC Mainleus -

FC Adler Weidhausen 1:8

Ohne Chance blieben die Mainleuser Jungen im Heimspiel gegen Weidhausen. Gregor Göldner und Leon Kern mussten sich im Doppel knapp mit 2:3 geschlagen geben und hatten auch in den folgenden Einzeln gegen die Fischer-Brüder das Nachsehen. Den Ehrenpunkt für den TTC holte Nicolai Graß. schö

Ergebnisse: Graß/Röhrich - D. Fischer/Hoger; Göldner/Kern - J. Fischer/M. Fischer 2:3; Göldner - D. Fischer 1:3; Kern - J. Fischer 1:3; Graß - M. Fischer 3:1; Röhrich - Hoger 0:3; Göldner - J. Fischer 0:3; Kern - D. Fischer 0:3; Graß - Hoger 0:3.