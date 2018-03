Mainleuser Nachwuchsteams holen vier deutliche Siege

Die Damen des TTC Mainleus beendeten die Saison in 2. Bezirksliga Ost mit einem Unentschieden: Der Meister spielte bei der Freien Turnerschaft Naila 7:7.

Sehr erfolgreich waren die TTC-Nachwuchsteams. Die Mädchen und Jungen holten insgesamt vier Siege.



2. Bezirksliga Ost, Damen

Freie Turnerschaft Naila -

TTC Mainleus 7:7

Mainleus musste auf drei Stammspielerinnen verzichten und trat mit einer sehr jungen Mannschaft an. Der Altersdurchschnitt betrug 17 Jahre. Kein Team konnte sich in der umkämpften Begegnung einen nennenswerten Vorsprung erarbeiten. Einen bärenstarken Tag erwischte Susanne Weiß. Sie gewann drei Einzel und holte im letzten Spiel den Punkt zum verdienten Unentschieden.

Ergebnisse: Glück-Schricker/Arndt - Schönfeld/Valita 0:3, Pohl/Fabri-Pohl - Weiß/L. Landel 3:0, Pohl - Weiß 1:3, Glück-Schricker - Schönfeld 0:3, Arndt - Valita 3:0, Fabri-Pohl - L. Landel 3:2, Pohl - Schönfeld 3:2, Glück-Schricker - Weiß 2:3, Arndt - L. Landel 0:3, Fabri-Pohl - Valita 3:0, Arndt - Schönfeld 0:3, Pohl - L. Landel 3:0, Glück-Schricker - Valita 3:0, Fabri-Pohl - Weiß 1:3.



Bayernliga Nord, Mädchen

TSV Bad Königshofen -

TTC Mainleus 3:8

Mainleus startete konzentriert und lag 3:1 in Front. Jana Landel und Annika Fischer-Weiss gewannen souverän ihre Einzel - beim Stand von 5:1 war eine Vorentscheidung gefallen. Den Schlusspunkt setzte Luisa Schönfeld mit ihrem dritten Einzelsieg. Annika Fischer-Weiss punktete doppelt, Jana Landel einfach.

Ergebnisse: Schwarz/Buchholz - L. Landel/J. Landel 0:3, Börger/Aman - Schönfeld/Fischer-Weiss 1:3, Börger - L. Landel 3:1, Aman - Schönfeld 0:3, Schwarz - J. Landel 0:3, Buchholz - Fischer-Weiss 0:3, Börger - Schönfeld 0:3, Aman - L. Landel 3:1, Schwarz - Fischer-Weiss 2:3, Buchholz - J. Landel 3:0, Schwarz - Schönfeld 0:3.



Oberfrankenliga, Jungen

TTC Mainleus -

TSV Untersiemau 8:1

Die Mainleuser führten nach den Doppeln 2:0. Danach dominierten die Gastgeber die Einzel. Leon Kern und Nicolai Graß punkteten doppelt, Gregor Göldner und Stefan Röhrich steuerten jeweils einen Sieg bei.

Ergebnisse: Göldner/Kern - Voigt/Glaw-Scholz 3:2, Graß/Röhrich - Feiler/Thörmer 3:0, Göldner - Glaw-Scholz 2:3, Kern - Voigt 3:0, Graß - Thörmer 3:0, Röhrich - Feiler 3:0, Göldner - Voigt 3:1, Kern - Glaw-Scholz 3:1, Graß - Feiler 3:0.



2. Bezirksliga Ost, Jungen

TTC Nagel -

TTC Mainleus II 0:8

Nach den Doppelsiegen ließ Mainleus in den Einzeln nicht nach und gewann souverän.

Ergebnisse: Brunner/Kunze - Röhrich/Nußgräber 0:3, Schlicht/Pfauntsch - Reuschel/Biedermann 1:3, Schlicht - Nußgräber 2:3, Pfauntsch - Röhrich 1:3, Brunner - Biedermann 1:3, Kunze - Reuschel 0:3, Schlicht - Röhrich 1:3, Pfauntsch - Nußgräber 2:3.



TV Konradsreuth -

TTC Mainleus II 3:8

Mit dem 8:3 sicherte sich der TTC die Vize-Meisterschaft. Nach den ausgeglichenen Doppeln stellten die Mainleuser Jungs die Weichen schnell auf Sieg.

Ergebnisse: Müller/Hildebrand - Semmelroch/Biedermann 3:1, Burkel/Weber - Röhrich/Nußgräber 0:3, Müller - Nußgräber 3:0, Hildebrand - Röhrich 0:3, Burkel - Biedermann 0:3, Weber - Semmelroch 0:3, Müller - Röhrich 3:0, Hildebrand - Nußgräber 1:3, Burkel - Semmelroch 0:3, Weber - Biedermann 1:3, Burkel - Röhrich 0:3. schö