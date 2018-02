Mainleus bleibt Spitzenreiter

Die Tischtennis-Damen des TTC Mainleus bleiben in der Erfolgsspur. Nach dem 8:6-Auswärtserfolg beim SV Berg bauten sie ihre Führung in der 2. Bezirksliga Ost aus, da der Tabellenzweite aus Steinberg einen Punkt in Naila abgab. Die Mainleuserinnen haben in der Rückrunde noch kein Spiel verloren.



2. Bezirksliga Ost, Damen

SV Berg - TTC Mainleus 6:8

Die Tabellenführerinnen aus Mainleus wurden beim SV Berg stark gefordert. Mit einem 1:1-Unentschieden nach den Doppeln startete die erste Einzelrunde, die die Gastgeber für sich entschieden und mit 4:2 in Führung gingen. Im Mittelkreuz glichen die TTC-Damen zum 5:5 aus. In den letzten Einzeln brachten Susanne Hübner und Jasmin Fischer in einem spannenden Fünfsatzspiel die Mainleuserinnen 7:5 in Front. Die formstarke Luisa Schönfeld holte mit ihrem dritten Einzelsieg den Siegpunkt für den TTC Mainleus.

Ergebnisse: Langheinrich/Strößenreuther - Hübner/Schönfeld 0:3; Ebert/Wurzbacher - Fischer/Müller 3:1; Langheinrich - Schönfeld 0:3; Ebert - Hübner 3:2; Wurzbacher - Müller 3:1; Strößenreuther - Fischer 3:1; Langheinrich - Hübner 2:3; Ebert - Schönfeld 1:3; Wurzbacher - Fischer 1:3; Strößenreuther - Müller 3:2; Wurzbacher - Hübner 1:3; Langheinrich - Fischer 2:3; Ebert - Müller 3:2; Strößenreuther - Schönfeld 0:3. schö



Oberfrankenliga, Jungen

TTC Mainleus -

TTC Neunkirchen a. B. 7:7

Den Mainleuser Jungen gelang ein guter Start mit zwei gewonnenen Doppeln. Nach den ersten Einzeln glichen die Gäste zum 3:3 aus. Nach den teils hart umkämpften Einzeln trennten sich die Teams unentschieden. Besonders stark präsentierte sich der Mainleuser Jannik Schulz, der alle drei Einzel für sich entschied. schö

Ergebnisse: Schulz/Röhrich - Derrfuß/Rudrich 3:2; Göldner/Graß - Haidinger/Spatz 3:1; Schulz - Rudrich 3:2; Göldner - Derrfuß 1:3; Graß - Spatz 1:3; Röhrich - Haidinger 1:3; Schulz - Derrfuß 3:0; Göldner - Rudrich 0:3; Graß - Haidinger 3:0; Röhrich - Spatz 2:3; Graß - Derrfuß 2:3; Schulz- Haidinger 3:0; Göldner - Spatz 3:0; Röhrich - Rudrich 2:3.



3. Bezirksliga Bt./Figeb., Männer

ATS Kulmbach -

TTC Rugendorf III 3:9

In den Doppeln punkteten für den ATS nur Zech/Leitner gegen Sachs/Korkisch. Gregor Zech stellte mit einem 3:1-Erfolg gegen das TTC-Nachwuchstalent Paul Hofmann noch den 2:2-Zwischenstand her, ehe die Gäste fünf Spiele in Folge gewannen und den Derbysieg perfekt machten. Nur Zech gelang es mit seinem 3:0-Sieg gegen Max Sachs, noch einen Punkt für den ATS Kulmbach zu holen. gz

Ergebnisse: Zech/Leitner - Sachs/Korkisch 3:2; Rubenbauer/Tsamaloukas - Hofmann/Kolb 1:3; Singer/Benker - Bodenschlägel/Herold 0:3; Zech - Hofmann 3:1; Leitner - Sachs 1:3; Rubenbauer - Korkisch 1:3; Singer - Kolb 0:3; Benker - Herold 0:3; Tsamaloukas - Bodenschlägel 0:3; Zech - Sachs 3:0; Leitner - Hofmann 1:3; Rubenbauer - Kolb 1:3.