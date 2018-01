Mainfrankens beste Gründer gesucht

Mentoring und Preisgelder



Die Wirtschaftsjunioren (WJ) der Region suchen Mainfrankens beste Gründer und Jungunternehmer. Erstmals richten sie hierzu den "Gründerpreis Mainfranken" aus. Unterstützt wird der Wettbewerb von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Würzburg-Schweinfurt. "Gründer brauchen Know-How und Kapital, um langfristig erfolgreich zu sein.", erklärt Andreas Möller, Vorstandssprecher der WJ Würzburg. "Wir suchen daher junge und innovative Gründungsideen aus der Region, um diese gezielt zu fördern."Die WJ selbst sind als Zusammenschluss junger Unternehmer und Führungskräfte ein Netzwerk in der Region, um ehrenamtlich den Wirtschaftsstandort zu stärken. Ihnen gehören mit den WJ-Kreisen Bad Kissingen, Haßberge, Main-Spessart, Rhön-Grabfeld, Schweinfurt und Würzburg über 600 Mitglieder an. Nähere Informationen unter www.wuerzburg.ihk.de/wj-mainfranken Auch wenn sich die Gründungsdynamik ein wenig beschleunigt hat - der Gründungssaldo lag im Jahr 2016 bei +424 nach +272 im Vorjahr - ist laut IHK nach wie vor Luft nach oben in Sachen Gründungskultur."Wir müssen es schaffen, dass Selbstständigkeit wieder eine Selbstverständlichkeit wird", betont Dr. Sascha Genders, IHK-Bereichsleiter für Existenzgründung und Unternehmensförderung sowie Standortpolitik. Der Gründerpreis Mainfranken trage hierzu wesentlich bei, da er in der gesamten Region das Thema Existenzgründung und Start-up bewerbe, so Genders.Am Wettbewerb teilnehmen können Existenzgründer jeder Betriebsgröße und aller Branchen mit Sitz in Mainfranken. Hauptpreis ist ein Mentoring-Programm über sechs Monate. Darüber hinaus gibt es Preisgelder in Höhe von insgesamt 5000 Euro zu gewinnen.Detaillierte Infos zum Gründerpreis Mainfranken sowie die Teilnahmebedingungen sind unter www.gruenderpreis-wj-mainfranken.de zu finden. Teilnahmeschluss ist der 15. Dezember. Infos und Anmeldung bei Carina Hildebrandt, IHK, Tel. 0931/419 43 63, email: carina.hildebrandt@wuerzburg.ihk.de