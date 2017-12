Main Sharks zu stark für DJK

Im Frankenderby der WNBL unterlagen die U18-Basketballerinnen der DJK Brose Bamberg den Main Sharks aus Würzburg mit 43:56. Den Einstand von Nationalspielerin Julia Förner hatten sich Trainer Ulf Schabacker und sein Assistent Konstantin Hammerl sicherlich anders vorgestellt: Von Beginn an hatten die Gäste das Derby in ihrer Hand und zeigten sich besonders in Person von Nationalspielerin Danelle Arigbabu stark.

Mit ihrem kompletten Kader war die Mannschaft des DBB-Stützpunktes nach Bamberg gekommen und machte es der jungen DJK-Mannschaft schwer, zu Punkten zu kommen. Besonders gegen die von Cheftrainer Dean Jenko gewählte Zonenverteidigung fanden Nina Kühhorn und Co. nur selten das richtige Mittel, auch weil die Würzburgerinnen ihre körperliche Überlegenheit geschickt auszunutzen wussten. Zu oft belohnten sich die Brose-Mädchen für gut herausgespielte Chancen nicht und ließen Würzburg zum Zuge kommen. Zur Pause lagen die Bambergerinnen aufgrund ihrer schwachen Wurfausbeute von unter 20 Prozent mit 18:35 zurück.

Aufgeben stand allerdings nicht auf dem Spielplan für die DJKlerinnen. Nach dem Seitenwechsel fingen sich Jana Barth und ihre Teamkolleginnen immer mehr und schafften es, den Rückstand zwischenzeitlich auf 34:42 zu verkürzen. Die aggressive Verteidigung der Bamberger war es in dieser Phase, die einige Ballgewinne und erfolgreiche Korbleger ermöglichte. Besonders Barth hielt Würzburgs Nationalspielerin Jessika Schiffer gut in Schacht, so dass unter anderem Nina Kühhorn erfolgreich punkten konnte. Im letzten Spielabschnitt reichte die Kraft dann allerdings nicht mehr.

la

DJK Brose Bamberg: Kühhorn (13 Punkte / 1 Dreier), Hartmann (9), Barth (7/1), Förner (7), Hering (3/1), Hofmann (2), Spiegel (2), Volk, Weinkauf, Edelmann, Hübschmann, Kapp