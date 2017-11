Maiko steht auf Spaziergänge

Der bildhübsche Maiko ist ein fünfjähriger kastrierter Huskyrüde. Der mittelgroße Hund lebt seit dem 5. Oktober im Tierheim in Coburg. Maiko ist sehr freundlich und umgänglich. Er ist lieb und verschmust, verträgt sich gut mit anderen Hunden. Katzen und Kleintiere sollten aber nicht in seinem neuen Zuhause leben. Schön für ihn wären Menschen, die lange Spaziergänge mit ihm unternehmen. Mehr Infos über Maiko und die andere Tiere erhält man im Tierheim Coburg, Zur Brandensteinsebene 20, 96450 Coburg, oder per Telefon 09561/30330. Die Öffnungszeiten des Tierheims sind von Donnerstag bis Sonntag von 14 bis 16.30 Uhr. Foto: Tierheim