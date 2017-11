Mahnen und Gedenken

Bamberg — Zum 79. Mal jährte sich am gestrigen 9. November die Reichspogromnacht. Zu Musik und Gesang des Bamberger Synagogenchors legten Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) und Arieh Rudolph, Erster Vorsitzender der Israelitischen Kultusgemeinde Kränze vor dem Mahnmal am Synagogenplatz nieder. In den Gedenkworten, die sie an die zahlreichen Anwesenden richteten, erinnerten sie an die "Grausame Hatz gegen jüdische Bürger unter den Augen der Bamberger Bevölkerung", mahnten davor, zu vergessen und riefen zu Wachsamkeit, Engagement gegen Rassismus und Extremismus und für mehr Toleranz in der Bevölkerung auf.

Schülerinnen der Maria-Ward-Realschule sprachen sich vor den Versammelten für Gleichberechtigung und gegen Rassismus aus. Im Gedenken an die getöteten und misshandelten Juden zündeten sie vor dem Mahnmal Kerzen an.

Zum Abschluss der Veranstaltung lud die Israelitische Kultusgemeinde zu einem Empfang in ihren Gemeindesaal ein.