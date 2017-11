Magischer Abend mit dem Zauberer

Einen magisch-lustigen Abend veranstaltet der SV Zeitlofs-Rupboden am Freitag, 17. November, im Sportheim. Mit dem Zauberer Klaus Löffert "Käpt'n Ballon" konnte der Verein einen erfahrenen Entertainer der Region engagieren, denn Löffert wurde 2007 nach erfolgreich abgelegter Prüfung in den Magischen Zirkel von Deutschland aufgenommen. Beginn ist um 20.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Bäckerei Schneider in Zeitlofs. sek