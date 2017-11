Magdalena und Anton Neuner feiern

Beide sind 85 Jahre alt und haben nun ein seltenes Ehejubiläum gefeiert: Das in Gößweinstein sehr bekannte Ehepaar Anton und Magdalena Neuner aus dem Gößweinsteiner Ortsteil Hartenreuth.

Neben der Familie gratulierten auch Vizelandrat Otto Siebenhaar (FW) und Gößweinsteins Zweiter Bürgermeister Georg Bauernschmidt (SPD). Kirchlich geheiratet hat das Jubelpaar vor 60 Jahren in der Basilika von Gößweinstein. Kennengelernt hatten sich die beiden einst beim Kirchweihtanz in Morschreuth. Anton Neuner, ein waschechter Hartenreuther, war zeitlebens Vollerwerbslandwirt. Seine Frau Magdalena, eine gebürtige Dennerlein aus Bieberbach, war Hausfrau und half in der Landwirtschaft tatkräftig mit. Die Tradition der Landwirtschaft wird heute von ihren Enkelkindern fortgesetzt.

Das große Hobby von Anton Neuner waren die Waldarbeit und das Lesen. Er war viele Jahre Jagdvorsteher der Hartenreuther Jagd und bei der Feuerwehr Leutzdorf aktiv. Aus der Ehe gingen Sohn Oswald und Tochter Rosi sowie jeweils fünf Enkelkinder und Urenkel hervor. Oswald ist in Gößweinstein als Krippenbauer bekannt. Er baut seit Jahren die Krippe in der Basilika auf.