Männerverein trifft sich zum Gottesdienst

Der Burschen- und Männerverein Weilersbach lädt am Samstag, 24. März, um 18.30 Uhr zur Bußmessfeier in die St.-Anna-Kirche ein. Am Sonntag, 25. März, treffen sich die Vereinsmitglieder und Angehörige um 8.30 Uhr an der Kapelle in der Ortsmitte und ziehen zum Festgottesdienst in die Kirche. Im Anschluss findet die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen im Vereinslokal Hubert statt. Es ergeht Einladung an alle Mitglieder und Freunde des Vereins. red