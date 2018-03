Männerverein Casino Altenkunstadt besteigt den Kreuzberg

In die Rhön führt am Samstag, 16. Juni, ein Tagesausflug des katholischen Männervereins Casino. Busabfahrt ist um 6.30 Uhr an der Grundschule. Die Ankunft auf dem 928 Meter hohen Kreuzberg ist für 9.30 Uhr geplant. Um 10 Uhr beteiligen sich die Ausflügler an einem Festgottesdienst in der Klosterkirche zu Ehren des Heiligen Antonius. Die Zeit danach steht zur freien Verfügung.

In der historischen Kreuzberg-Gaststätte kann zu Mittag gegessen werden. Den Berggipfel erreichen wanderlustige Teilnehmer über rund 300 Stufen oder auf einen Fußweg, der etwa eine halbe Stunde in Anspruch nimmt. Um 13.30 Uhr geht es weiter in Richtung Fladungen. Die Ausflügler besuchen das "Schwarze Moor", eines der bedeutendsten Hochmoore Europas. Damit verbunden ist eine Führung auf dem Moor-Lehrpfad. Die Rückfahrt ist für 16.30 Uhr geplant - es schließt sich eine Einkehr an. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. Wer einen netten Tag verbringen möchte, meldet sich bei Peter Will, Telefon 09572/754128, und E-Mail: Will_Peter@outlook.de, oder bei Hans-Ludwig Schnapp (09572/2404 und E-Mail: Hans-Ludwig.Schnapp@t-online.de). bkl