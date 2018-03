Männerforum taucht in die Welt der Esoterik ein

Mit dem Thema "Esoterik" hat sich das Männerforum der evangelischen Kirchengemeinde Herzogenaurach bei seinem jüngsten Treffen beschäftigt. 24 Interessierte waren gekommen, um Klarheit über den diffusen Begriff zu erlangen. Zur Tiefe der Diskussion trug wesentlich ein kompetenter Gast bei: Helmut Hof aus Forchheim, Beauftragter für Katholische Erwachsenenbildung im Landkreis. Ulrich Hellmold führte in den Abend ein. Als geistlichen Einstieg las er aus dem "kleinen Buch der Engel" von Anselm Grün vor. Danach sprachen Ulrich Hellmold, Helmut Hof und Gotthard Eichstädt über ihre persönlichen Anliegen und Erfahrungen, die den Anstoß zu diesem Themenabend gaben.

Für Helmut Hof war zunächst wichtig festzustellen, dass es "die Esoterik" nicht gibt. Zu vielfältig ist die esoterische Welt. Eine esoterische Sicht ist für ihn durchaus reizvoll: "Die ganze Welt ist beseelt, eines hängt mit dem anderen zusammen." Dann gab Ulrich Hellmold in einer sehr gehaltvollen Präsentation einen Überblick über die vielfältige Esoterik-Welt.

In der anschließenden Diskussion wurden auch Überschneidungen mit kirchlicher Praxis angesprochen (Räucherwerk, Weihrauch). Das Eintreten von Wahrsagungen sei durch das Bewirken von Verhaltensänderungen zu erklären. Intuition erklärte Helmut Hof anhand von Beispielen als das In-Kontakt-Kommen mit der inneren Weisheit. Den Abschluss des Abends bildeten Helmut Hofs Gedanken zur Orientierung, über kulturphilosophische Aspekte und christliche Einschätzungen.

Für alle Teilnehmer war der Abend sehr bereichernd und der Vorschlag wurde begrüßt, einen weiteren Abend einem speziellen Thema zu widmen, das in der weiten, vorgestellten Begrifflichkeit auch der Esoterik zugeordnet wird: der Traditionellen Chinesischen Medizin. red