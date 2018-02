Männerballett am Samstag

Zum Abschluss der Session findet am Samstag, 17. Februar, ab 19 Uhr wieder das traditionelle Männerballett-Turnier der UKG in der Erthalhalle in Untererthal statt. Einlass ist ab 18 Uhr. Nach den Auftritten der zahlreichen Teilnehmer gibt es im Anschluss eine Party mit DJ Rolli.

Nachdem nach dem Faschingsumzug Unbekannte Reizgas versprüht hatten, werden bei der Veranstaltung am Samstag auch Taschenkontrollen durchgeführt, darauf weist die UKG hin. Besucher werden gebeten, keine größeren Taschen oder Rucksäcke mit in die Halle zu bringen, um den reibungslosen Einlass der Gäste nicht allzu sehr zu behindern. Für eventuelle Verzögerungen wird um Verständnis gebeten. Auch weist die UKG darauf hin, dass Unter-18-Jährige keinen Einlass haben. red