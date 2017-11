"Männer haben's auch nicht leicht" - mit dem turbulenten Schwank von Regina Rösch kehrt die Nordhalbener Theatergruppe nach mehrjähriger Pause auf die Bühnenbretter zurück. Am 1. (Freitag, 19 Uhr), 2. (Samstag, 19 Uhr) und 3. Dezember (Sonntag, 18.30 Uhr) spielt die Truppe mit bekannten und neuen Mitwirkenden unter der Regie von Helmut Hellgoth ihren Dreiakter in der Nordwaldhalle.

Schon bei den Proben im alten Saal des Gasthofs "Weißes Lamm" geht es hoch her, wenn Tanja Müller-Ruf ihre Kollegen lautstark mit dem Schrubber durch die Kulisse jagt. Sie verkörpert die putzwütige Appolonia, die den ansonsten weibslosen Haushalt ihres schlamperten Bruders Rudolf (Helmut Hellgoth) zu den "heiligen Feiertagen" auf Vordermann bringt. Sie kümmert sich nicht nur um die Sauberkeit, sondern auch um die gefährdete Gesundheit ihres Bruders. Denn dessen Ernährungsplan besteht größtenteils aus Bier und Fleischwurst, die er am liebsten ganz leger auf dem durchgelegenen Sofa zu sich nimmt, das auch sein Nachtlager darstellt.



Diät statt Sofa

Damit ist nun Schluss: Apollonia verordnet aufgrund der rekordmäßigen Cholesterinwerte eine strenge Diät, die mit einer kompletten Umstellung der bisher so angenehmen Lebensgewohnheiten verbunden wird. Tofuwürstchen, Müsli und Kräutertee kommen auf den Speiseplan und genächtigt wird im mittlerweile viel zu engen Schlafanzug im regulären Bett. Doch nicht nur das schmeißt das geruhsame, bierbeseelte Leben von Rudolf und seinen Freunden über den Haufen, auch das bevorstehende Heimatfest macht den Kumpeln ziemlich zu schaffen. Sie haben einfach keinen Plan, was sie dazu veranstalten sollen, es soll ja aber ein Erfolg werden! Dass die beiden Freunde Schorsch (Werner Müller) und Willi (Matthias Pöhnlein) vom Vorabend noch ziemlich "angeschlagen" sind, wirkt sich nicht sonderlich inspirierend auf die Denkprozesse aus. Von dem einen kommt kaum ein vernünftiger Gedanke, der andere reimt dafür wie ein Jahrmarkts-Schreier. Mit seinen witzigen Sprüchen bringt Neuzugang "Örni" seine Kollegen schon regelmäßig aus dem Proben-Takt und wird sicher dann auch beim Publikum seine Wirkung nicht verfehlen! Wenigstens hält ihnen "Frauenversteher" Gustav (Sebastian Hellgoth) die Apollonia vom Leib, die er so umgarnt, dass sie zwischendurch sogar das Putzen vergisst.

Mitten in die angestrengten Überlegungen platzen die Ehefrauen und Nachbarinnen (Sabine Wunder, Ursula Büttner, Anja Beitz) sowie der neu zugezogene Trachtenmodenhändler Vinzenz (Hans Köstner) samt seiner schnippischen, flippigen Nichte Charlotte (Annika Neidhardt). Es passiert noch allerhand, bis alles "geregelt" ist. Die Zuschauer dürfen sich auf ein kurzweiliges Stück freuen, das natürlich durch die bekannten Darsteller und ihr meist rustikales Auftreten seine spezielle Note bekommt.

Als das Stück vor gut einem Jahr das erste Mal angesetzt wurde, brach sich Stamm-Ensemblemitglied Hans Köstner ein Bein. Ohne ihn wollten seine Mitstreiter jedoch nicht auf die Bühne und das Comeback wurde verschoben. Und nun erwischte es denselben Akteur erneut. Fünf Wochen vor der Premiere hatte er keine Stimme mehr! Erst nach Tagen konnte ihm geholfen werden und bis zum Auftritt wird er wieder fit sein. Ja, manche Männer haben es wirklich nicht leicht! nn