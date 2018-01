Mäc Härder interpretiert den Begriff "Heimat"

"Viva la Heimat" heißt das Programm des fränkischen Urgesteins Mäc Härder, mit dem dieser am Samstag, 13. Januar, ab 19.30 Uhr im Rats- und Kultursaal Knetzgau gastiert. Einlass ist ab 19 Uhr. Als Veranstalter fungieren die Gemeinde und die VHS Knetzgau.

Ist das nicht schön? Es gibt ein bayerisches Heimatministerium, mit Sitz in Nürnberg. Davon könnte man bierduselig und weinselig werden, aber in Wirklichkeit ist es eine Schnapsidee. Ein echter Franke muss den Begriff "Heimat" mit Leben füllen. Mäc Härder passt genau für diese Aufgabe: Er stammt aus Unterfranken, lebt in Oberfranken und hat Freunde in Mittelfranken. Letzteres ist schwer, aber möglich. In seinem Bühnenprogramm "Viva la Heimat" zeigt er, wie Franken wirklich ist, wie Bayern gern wäre und wie Deutschland nie sein wird.

Heimat: Mal biste high, mal biste matt. Diese Show ist wieder eine faszinierende Mischung aus Kabarett, Artistik und Comedy, gefüllt mit fränkischer Bauernschläue und weltläufiger Gerissenheit. "Was der Arzt ist für die Kranken, das ist Mäc Härder für die Franken." Und nachher werden die Zuhörer sagen: "Heimat?" Da wäre ich auch gerne ... red