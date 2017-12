Luther trifft auf Jazz

Die Komponistin und Schlagzeugerin Mareike Wiening eröffnet die Saison für "Cultur im Contakt" am Sonntag, 9. Oktober. Ab 19.30 Uhr präsentiert sie mit ihrer Band ihre jazzigen Luther-Vertonungen. Unter dem Motto "Jazz it - from Martin Luther to Martin Luther King" stellt die aus Herzogenaurach stammende und in New York lebende Musikerin ihr neues Projekt vor, bei dem sie Texte und Melodien des Reformators und die Botschaften des amerikanischen Predigers Martin Luther King aufgreift und Parallelen zwischen beiden aufzeigt. In ihren melodischen Kompositionen lässt sie sich und ihren Bandmitgliedern viel Freiraum für Improvisationen und folgt einem Spruch, den Martin Luther in einer seiner Tischreden äußerte: "Die Noten machen den Text lebendig."

Mareike Wiening ist bereits mit großem Erfolg in verschiedenen Städten Deutschlands, Dänemarks, Estlands und Brasiliens aufgetreten. Karten (12 Euro) in der Buchhandlung Riemann, im Gemeindeamt St.Moriz und im Haus Contakt. Abendkasse: 17 Euro. ct