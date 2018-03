Lustiger Wirbelwind sucht Familie

Das Tierheim in Kronach sucht eine aktive Familie, die eine verspielte und aufgeweckte Begleiterin sucht: Taki. Sie ist einer dieser Hütehunde, die man in Andalusien bei fast jeder Schafherde sieht. Diese Hunde haben drahtiges und etwas gelocktes Fell und sind mittelgroß.

In Spanien hatte Taki leider keine besonders schöne Jugend. Sie verbrachte ihr Leben auf einem Feld, mit einer kurzen Leine an einen Baum gekettet. Umso mehr möchte sie nun alles nachholen, was sie bisher verpasst hat: Streicheleinheiten, Familienanschluss, Spielen, Herumtollen, Spazierengehen.

Für Bewegungsmuffel oder ältere Leute, die alles lieber etwas gemütlich angehen lassen wollen, ist dieser Springinsfeld nicht geeignet. Wie viele Hütehunde ist Taki ein kleines Energiebündel, sie braucht Action und Auslastung.

Trotz ihres Temperaments geht Taki vorbildlich an der Leine. Dennoch ist es ausschließlich mit normalen Spaziergängen bei ihr nicht getan. Taki braucht etwas zum Mitdenken. Wer Spaß daran hat, mit einem Hund zu arbeiten, wird an Taki sicher seine helle Freude haben. Das Tierheim in Kronach ist unter der Telefonnummer 09261/20111 zu erreichen. red