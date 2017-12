Lupu trumpft mit Einzelbahnrekord auf

Beim 6:2-Sieg in Kipfenberg zeigte das Herrenteam des SKC Victoria Bamberg erneut eine starke Teamleistung und verpasste mit 3794 Kegeln den eigenen Bahnrekord (3801) nur knapp, während die Gastgeber mit 3745 Kegeln ein starker Gegner waren und den SKC lange forderten. Bester Bamberger war Nicolae Lupu, der mit 668 Kegeln nicht nur einen neuen Einzelbahnrekord spielte, sondern mit seiner Leistung auch zum Spieler des Spieltages in der Bundesliga avancierte. Mit diesem Sieg bleibt der SKC Victoria weiterhin punktgleich mit Rot-Weiß Zerbst an der Tabellenspitze.



Kunze im Pech

Im Spiel über vier Bahnen vertrauten die SKC-Verantwortlichen auf Dominik Kunze, der es mit Alexander Stephan zu tun bekam und Lupu, der auf Dietmar Brosi traf. Kunze hatte beim Stand von 1:2 nach Satzpunkten (SP) kurz vor Duellende Pech, da ein offenes Bild stehen blieb und sich Stephan dadurch nicht nur den Satz zum 3:1 holte, sondern auch den Mannschaftspunkt (MP) bei 630:624 Kegeln. Lupu begeisterte mit einer 168er-Startbahn, aber Brosi glich mit 175:167 aus. Der Kipfenberger musste sich aber dann dem weiterhin auf hohem Niveau spielenden Lupu mit 149:160 und 167:173 geschlagen geben. So ging dieser MP mit 3:1 SP und 668:635 an den Bamberger, der auch einen neuen Einzelbahnrekord erzielte. Bei 1:1 MP lag Bamberg mit 27 Kegel in Front.

In der Mittelpaarung bauten die Bamberger um und brachten neben Christopher Wittke auch Christian Wilke ins Spiel, die auf Fabian Lange und Patrick Scholler trafen. Nach 1:1 nach Sätzen platzte der Knoten bei Wittke. Nach 97 in die Vollen räumte er starke 76 ab und holte sich mit 173:150 die 2:1-Führung. Mit 161:143 erhöhte er auf 3:1 SP, erzielte mit 640 Kegeln ein weiteres Topresultat und holte den MP, während sich Lange mit 613 begnügen musste.

Im anderen Duell musste Wilke gegen Scholler Schwerstarbeit verrichten. Nach dem anfänglichen Rückstand (165:169) besann sich Wilke auf sein Können und glich mit 160:141 aus. Davon beflügelt, zeigte der Bamberger weiter eine couragierte Leistung und erspielte sich mit 157:146 die 2:1-Führung. Aufgrund seines Kegelvorsprungs war es zu verkraften, dass er den letzten Satz mit 139:152 abgab, da der MP dank des höheren Ergebnisses von 621:608 an Wilke ging und er damit die Bamberger 3:1-Führung markierte.

Mit 87 Kegeln Vorsprung für den SKC Victoria betraten Cosmin Craciun gegen Michael Schobert und Florian Fritzmann gegen Andreas Bayer die Bahnen. Craciun verbaute sich gegen den starken Schobert im Abräumen trotz guten Spiels ein weitaus höheres Ergebnis, da ihm immer wieder kleine Fehler unterliefen. Bei 3,5:0,5 SP und 645:605 ging der MP verdient an den Kipfenberger.



Fritzmann schlägt zurück

Parallel hatte es Fritzmann gegen Bayer weitaus schwerer als gedacht. Trotz sehr starken Spiels in die Vollen (427) musste sich Fritzmann in seiner Paradedisziplin, dem Abräumen, seinem Kontrahenten immer wieder geschlagen geben. Nach anfänglicher 1:0-Führung (169:139) glich Bayer mit 165:164 zum 1:1 aus. Doch Fritzmann schlug mit 158:155 sofort zurück, womit er die Hoffnungen im Kipfenberger Lager auf einen Punkt nahezu zerstörte. Zwar musste sich Fritzmann abschließend mit 145:155 geschlagen geben, aber der MP ging bei 2:2 SP und 636:614 an den Bamberger Teamkapitän.

Somit entschied der SKC Victoria insgesamt vier Duelle für sich und lag in der Gesamtkegelwertung mit 3794:3745 in Front, womit man den eigenen Bahnrekord zwar knapp verfehlte, aber den Sieg auf 6:2 schraubte. maha

KRC Kipfenberg -

SKC Victoria Bamberg 2:6

(12,5:11,5 Satzpunkte / 3745:3794 Holz)

Stephan - Kunze 3:1 (630:624)

Brosi - Lupu 1:3 (635:668)

Lange - Wittke 1:3 (613:640)

Scholler - Wilke 2:2 (608:621)

Schobert - Craciun 3,5:0,5 (645:605)

Bayer - Fritzmann 2:2 (614:636)