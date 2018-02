Lupinenaktion zeigt Erfolge

"Nach sechs Jahren Einsatz kann ein deutlicher Erfolg gegen die Lupinen verzeichnet werden", berichtete Klaus Neisser auf der Jahreshauptversammlung des Rhönklub-Zweigvereins Bad Brückenau. Er ist nicht nur der örtliche Naturschutzwart, sondern bekleidet diesen Posten seit März vergangenen Jahres zusätzlich für die Region Saale-Sinn.

Auch 2017 hatten sich wieder einige Brückenauer an der sogenannten Lupinenaktion in der Hochrhön beteiligt. "Mit Handsensen bewaffnet haben wir die Standorte der Arnika, des Türkenbundes sowie der Orchideen verteidigt", so Neisser. In jedem Falle habe sich dank dieser Maßnahme der Arnikastandort sichtlich erholt. In seinem Bericht kam der Vertreter des Zweigvereins auch auf die Naturschutztagung des Hauptvorstandes im Mai 2017 in Poppenhausen zu sprechen. Um den Pferdskopf und auf der Wasserkuppe wurde den Teilnehmern die Artenzusammensetzung der großartigen Borstgrasrasen mit den typischen Blumenarten gezeigt. Intensiv hätten die Experten die Problematik bei Schutz und Pflege dieser einzigartigen Kulturflächen diskutiert.

Neben diversen anderen Terminen organisierte und leitete Neisser im Juli die Naturschutzfachtagung der Region Saale-Sinn mit dem Thema "Natur aus zweiter Hand". Als Experte fungierte dabei Oswald Türbl, der den Teilnehmern die Artenzusammensetzung des Lindenstumpfs in Schondra erklärte und Zusammenhänge zwischen der Bundesautobahn A7 und dem Geotop verdeutlichte.